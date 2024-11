Officiële tijdlijn Zelda geüpdatet met Echoes of Wisdom

Sinds The Legend of Zelda’s 25th anniversary is de officiële Zelda tijdlijn een groot punt van discussie. De eerste officiële versie toonde alle games die tot en met Skyward Sword waren uitgebracht. Daarna werd die nog geüpdatet met A Link Between Worlds en Tri-Force Heroes. Echter, Breath of the Wild en Tears of the Kingdom zijn nooit toegevoegd aan de tijdlijn. Alle officiële materialen plaatsten die helemaal los aan het einde van de tijdlijn. Het kan dus zijn dat toekomstige games deze games nog gaan linken op een manier.

Voor Echoes of Wisdom is er wel een officiële toevoeging gedaan. Deze update verscheen vandaag op de officiële Japanse site van de serie. Zoals velen al verwachtten speelt deze game zich af in de tijdlijn waar Link in Ocarina of Time verliest van Ganondorf. Hier speelden ook games als A Link to the Past, A Link Between Worlds en Tri-Force Heroes zich af. Deze drie games zijn allemaal verbonden met het Hyrule wat we in Echoes of Wisdom zien. Echoes of Wisdom speelt zich af na Tri-Force Heroes, maar voor de originele Legend of Zelda voor de NES.