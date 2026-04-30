[Preview] Indiana Jones and the Great Circle – een goede eerste indruk

Indiana Jones and the Great Circle is één van de grote games van derde partijen die naar de Switch 2 moet komen. De game komt volgende maand uit, maar mij mochten alvast in de Switch 2-versie duiken van het spel. De game die de sfeer van de films echt ademt was eerder al op pc, Xbox en PlayStation verschenen, maar hoe die op de Switch 2 bevalt? Nou eigenlijk best goed.

Indiana Jones and the Great Circle begint met Indy die op een avontuur is om een gouden beeldje uit een tempel te halen. Na een korte tocht door de jungle vind je hem, maar helaas is er een val klaargezet en moet je rennen voor je leven. Het stukje gameplay fungeert als een stukje introductie tot de gameplay en mechanics zoals het gebruik van je zweep. Echter, het blijkt maar een droom te zijn en voor je het weet word je wakker in het Marshall College. Wanneer er wordt ingebroken en een mummie van een kat wordt gestolen ga je meteen op onderzoek uit. De dief heeft een hint achtergelaten die je naar het Vaticaan brengt. Een gevaarlijke plek waar het zwermt van de fascisten.

Eenmaal in Italië aangekomen zul je je een weg moeten vinden door het Vaticaan en stukje bij beetje moeten ontdekken wat er aan de hand is. Een direct pad is het echter niet. Je zult vijanden moeten ontwijken of verslaan, je verkleden om op bepaalde locaties niet op te vallen en veel meer. Hoewel je een geweer hebt, is het vaak slimmer om wat onopvallender te werk te gaan. Zeker als je niet bedolven wilt worden onder de fascisten. De game heeft geen volledig open wereld, maar ieder gebied wat je bezoekt, is wel een open gebied met barrières die je moet overwinnen.

Vloeiende gameplay

Waar ik nogal bang voor was, was de kwaliteit van de port. Na een matige Fallout 4 release en wat Skyrim ook voor release had, betwijfelde ik hoe deze game zou gaan lopen. Gelukkig lijkt het vooralsnog dat ik daar geen zorgen voor had hoeven hebben. Afgezien van pop-up loopt de game in dit gebied nagenoeg feilloos. Tuurlijk is de grafische kant wat minder, iets wat je vooral met schaduwen erg goed ziet, maar niets storends.

Van het rondlopen, tot het hebben van melee gevechten of het zwaaien van je zweep. Het werkt allemaal erg goed en stabiel. De laadtijden wanneer je het spel opstart vallen ook erg mee waardoor je de game zo kunt starten. Met de performance die in elk geval in het gebied van de preview goed loopt, is het alleen even afwachten of het verder ook zo zal zijn. Zeker aangezien de game verder echt uitstekend in elkaar zit qua gameplay en de poging om een Indiana Jones-avontuur goed als game te weergeven. Eén van de weinige games die de transitie van film naar game goed heeft doorstaan. Of het nu de eerder genoemde gevechten of het onderzoeken is, je voelt je een echte avonturier.

Vooralsnog zeker geen slechte port

Voor de preview konden we maar een klein deel van het spel spelen, maar de eerste indruk is goed. Natuurlijk is het grafisch niet de beste versie, maar ook zeker niet de slechtste. Er is wat pop-in, maar de framerate en belangrijke details zijn allemaal aanwezig in het spel. De game draait soepel en eerlijk gezegd beter dan ik in eerste instantie had verwacht. Maar om daar echt een oordeel over te geven moeten we eerst wat verder spelen.