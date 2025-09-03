Nieuwe releasedatum voor Earthion

Wie het nieuws rond Earthion een beetje heeft gevolgd, weet waarschijnlijk dat er afgelopen tijd genoeg berichten zijn geweest over de releasedatum van deze shoot-em-up. Afgelopen maanden door elke maand wel een update op: er is een releasedatum, er is vertraging, enzovoort. Nu is er een nieuwe – en hopelijk definitieve – releasedatum. Earthion moet nu op 18 september uitkomen. Sinds augustus is de game wel al op pc te spelen, waar hij tot nu toe zeer goed is ontvangen.

Earthion is een shoot-em-up in retrostijl die al enkele jaren in ontwikkeling is. De mensheid is naar Mars vertrokken. Op het moment dat de Aarde wordt aangevallen staan ze echter paraat om hun oude thuisplaneet te verdedigen. Als onderzoeker Azusa Takanashi schiet jij je in acht explosieve levels een weg door je vijanden met je geavanceerde YK-IIA. De game wordt gemaakt en uitgegeven door Limited Run Games en Ancient (van componist en developer Yuzo Koshiro), maar is wat drempels tegengekomen op weg naar de releasedatum. In mei werd aangekondigd dat de game in 2025 zou uitkomen, gevolgd door een bericht in juni dat de game op 31 juli zou uitkomen. Dat is vanwege vertragingen vanzelfsprekend niet gelukt. Gelukkig halen ze die oorspronkelijke release window van 2025 nog steeds met gemak.

De onderstaande trailers laten zien wat voor gameplay Earthion voor ons in petto heeft.