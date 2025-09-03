War Mongrels verschijnt later deze maand voor Nintendo Switch

Red Deer Games heeft bekendgemaakt dat hun nieuwe game War Mongrels later deze maand uitkomt voor Nintendo Switch. Deze strategische game, ontwikkeld door Destructive Creations, draait helemaal om tactiek. Na al enkele jaren te spelen te zijn op pc is de titel vanaf 16 september te downloaden uit de Nintendo eShop.

In War Mongrels speel jij als een heel team. Uiteindelijk dan – je begint met twee mensen. Propaganda kan veel mensen overtuigen, maar niet iedereen. De twee Wehrmacht-soldaten als wie jij speelt zijn er daar een paar van. Na te hebben gezien tot welke gruwelen de nazi’s in staat zijn, kiezen zij een ander pad. Samen beginnen ze een guerrillastrijd tegen hun voormalige bondgenoten aan het oostfront. Hoewel je begint met slechts twee mensen, voegen zich steeds meer individuen bij je groep. Elk met unieke vaardigheden natuurlijk. Waar komt dat stukje tactiek bij kijken? Tijdens verschillende missies is het aan jou om te bepalen welke mensen het meest geschikt zijn voor de opdracht. Bedenk wie je inzet voor sabotagemissies, voor diefstal van belangrijke documenten of ‘gewoon’ voor het helpen van oorlogsslachtoffers op je pad. Je strategie is zo belangrijk dat de game een speciale planningmodus heeft, die de gameplay pauzeert en jou de gelegenheid geeft om weloverwogen keuzes te maken.

War Mongrels vertelt een duister verhaal, maar dat kan ook haast niet anders met een setting als deze. Vele datums, gebeurtenissen, locaties en zelfs details zoals uniformen zijn historisch accuraat. Hetzelfde geldt voor de gruwelen die je tijdens de game tegenkomt, die helaas onvermijdelijk zijn in tijden van oorlog. Het is dus niet alleen een intrigerende game, maar ook een game die een realistisch beeld geeft van de Tweede Wereldoorlog.

Benieuwd geworden? In de onderstaande trailer krijg je alvast een eerste indruk van War Mongrels.