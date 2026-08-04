Valkyrie Tune: Synthesis of Souls komt naar de Switch

Voor visual novel-liefhebbers van de Grisaia-serie is er goed nieuws, want van de makers achter deze titels komt een gloednieuw verhaal naar de Nintendo Switch! Het gaat om Valkyrie Tune: Synthesis of Souls, die afgelopen 23 juli al voor pc via Steam verscheen. Via X onthullen de makers dat ook Switch-spelers naar de titel mogen uitkijken. Al is er helaas nog geen releasedatum bekendgemaakt. Het verhaal is geschreven door Akihiro Ishihara (Good Smile Company) en de muziek is van de hand van de Japanse componist Shota Horie. Ook ontwikkelaar Frontwing, bekend van de Grisaia-serie en GINKA, is betrokken bij deze visual novel. Voor fans zijn dit bekende namen, dus zij zullen ongetwijfeld naar dit meeslepende nieuwe verhaal uitkijken.

In Valkyrie Tune: Synthesis of Souls stap je in de schoenen van Rei, een jonge man die die wakker wordt in de koepelstad Initium. Hij is omringd door vrouwen die hem de Messias noemen, maar zelf heeft hij geen idee wie of waar hij is. Vastbesloten om zijn herinneringen terug te krijgen, gaat hij samenwonen met de zes prachtige leden van de TUNED (‘Tactical Unit for Neutralization and Enhanced Defense’) – jonge vrouwen die zogenaamde harmonische wapens hanteren. Hoewel hij eenzaam en verward is in een wereld die wordt geregeerd door raadselachtige regels, vindt Rei geleidelijk troost bij zijn nieuwe metgezellen. Toch weet hij dat er iets mis is en het is dan ook een kwestie van tijd voordat de geheimen van de wereld aan het licht komen.

Komt Valkyrie Tune: Synthesis of Souls op jouw wensenlijstje? Bekijk dan snel onderstaande pc-launchtrailer om een indruk te krijgen!