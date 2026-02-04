Monster Hunter Stories 3 amiibo en meer nu te bestellen

Kijk jij al uit naar Monster Hunter Stories 3? Dan weet je vast al dat er weer drie nieuwe amiibo aan zitten te komen. Twee van de amiibo zijn gebaseerd op de Ratha en Ratha-V draken, de derde op Rudy. En ieder van de drie geeft je een speciale uitrustingset. De eerste twee geven je uitrustingen voor je eigen personage en de laatste eentje voor Rudy. De amiibo van Ratha geeft je de Skyscale Ratha Armor, de Ratha V amiibo geeft je de Skyscale Ratha V Armour en de Rudy amiibo geeft je de Oinky Chic Armor. De designs kun je hier vinden.

De twee Ratha amiibo zijn beiden € 29,99 en die van Rudy is € 23,99. Dus het zijn zeker wat prijzigere amiibo. Je kunt ze via de links hieronder bestellen.

Naast deze amiibo zijn er de laatste tijd weer wat nieuwe dingen toegevoegd aan de My Nintendo Store. Niet alleen Tomodachi Life: Living the Dream met een pre-order bonus, maar ook exclusieve merchandise.

