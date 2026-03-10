Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition trailer toont eindelijk olifant Rosalina

Later deze maand verschijnt Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition+ Samen naar het Bellabel-park op de Switch 2. Deze nieuwe Switch 2 Edition brengt een verbeterde versie van Super Mario Bros. Wonder naar het apparaat, maar ook een stuk nieuwe content. Samen naar het Bellabel-park is een nieuw onderdeel waar het vooral draait om multiplayer. Deze content zit al bij de Switch 2-versie inbegrepen, eigenaren van de originele versie kunnen voor € 19,99 upgraden.

Er zijn drie verschillende gebieden met speciale minigames die je met vrienden en familie kunt spelen. Sommigen zijn voor lokaal, anderen voor online. Daarnaast kun je het basiskamp van de Toad-brigade bezoeken waar 74 uitdagingen te voltooien zijn. Ook voor het hoofdspel zijn nog wat vernieuwingen. Zo is Rosalina speelbaar, zij is een normaal personage wat dus betekent dat ze ook kan transformeren. Verder zijn de Koopalings terug, zijn er nieuwe badges en een gloednieuwe power-up. De nieuwe trailerr hieronder legt alles haarfijn uit.