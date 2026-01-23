Exclusieve informatie over The Super Mario Galaxy Movie wordt zondag gedeeld

In een paar maanden tijd hebben we al aardig wat dingetjes van The Super Mario Galaxy Movie gezien. Denk bijvoorbeeld aan een detailrijke poster, een trailer en natuurlijk een releasedatum. Vanaf 2 april zal de gloednieuwe Mario-film in de bioscoop te zien zijn en dus vond Nintendo het tijd om meer over de film bekend te maken. Echter is dat niet vandaag, maar aanstaande zondag op 25 januari krijgen we middels een Nintendo Direct exclusieve informatie voorgeschoteld. Verwacht alleen geen game-nieuws, want dat heeft Nintendo Nederland al uitgesloten in onderstaand bericht.

Kijk op zondag 25 januari om 15:00 naar een #NintendoDirect voor exclusieve informatie over The Super Mario Galaxy Movie. Tijdens deze presentatie zal er geen game-informatie worden gedeeld.



