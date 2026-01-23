Backrooms Level X krijgt releasedatum voor Nintendo Switch

Een jaar geleden kondigden Firenut Games en José Manuel Conesa Hernández aan dat Backrooms Level X later in 2025 naar de Nintendo Switch zou komen. Die planning is niet gehaald, maar inmiddels is er wel een concrete releasedatum voor deze first-person survival horrorgame. Over minder dan een maand, op 19 februari verschijnt de game digitaal voor de Nintendo Switch. De titel is vanaf dan voor €9,99 verkrijgbaar in de Nintendo eShop en bevat alle content die nu al voor de pc beschikbaar is. Dus bereid je alvast voor op de angstaanjagende wereld van de Backrooms, waar overleven de enige optie is.

Waar gaat Backrooms Level X over?

Na een mysterieus ongeluk beland je in een eindeloos doolhof van lege gangen, vergeelde tapijten en flikkerende lichten. Het voelt alsof de realiteit zelf verdwijnt. Terwijl je op zoek gaat naar een uitweg, ontdek je al snel dat je niet alleen bent. In de schaduwen loeren onbekende gevaren, en elke stap kan je fataal worden. Met meer dan 13 unieke levels, uitdagende puzzels en intense ontmoetingen met vijanden, biedt Backrooms Level X een beklemmende ervaring. Naast de spannende gameplay heeft de game een verhaal vol geheimen om te ontdekken. Elke keuze is belangrijk terwijl je probeert te ontsnappen aan de mysterieuze en gevaarlijke omgeving. Om ons geheugen weer even op te frissen vind je hieronder de eerder gedeelde aankondigingstrailer.

