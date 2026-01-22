Nintendo deelt nieuwe trailer voor Super Mario Bros. Wonder Switch 2-edition

Via de Nintendo Today!-app deelde Nintendo zojuist een nieuwe trailer voor Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Samen naar het Bellabelpark. Daarin krijgen we in zo’n vijf minuten wat meer te zien van wat ons te wachten staat. Maar belangrijker misschien nog wel is dat er ook een releasedatum is onthuld. Nintendo heeft de trailer niet voor niets deze titel meegeven: ‘Op 26 maart komt er nog meer plezier naar het Bloemenrijk! (Nintendo Switch 2)‘. Dus omcirkel 26 maart 2026 in je agenda, want dan verschijnt de Nintendo Switch 2 Edition voor Super Mario Bros. Wonder.

Deze editie werd tijdens de Nintendo Direct van afgelopen 12 september aangekondigd. Toen werd al duidelijk dat we een hoop nieuwe multiplayer-content mogen verwachten met de uitbreiding ‘Samen naar het Bellabelpark’. Of kan ik beter zeggen dat we ons mogen verheugen op een hoop plezier. Denk aan een soort combi tussen tikkertje en verstoppertje (Phanto Tag), zo veel mogelijk muntjes verzamelen (Tip-Tap’s Coin Spree), of juist minigames waarbij je moet samenwerken (Bob-omb Relay). Kijk vooral de nieuwe trailer om te ontdekken wat er allemaal naar het Bloemenrijk komt!

Geniet van de nieuwe beelden van Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Samen naar het Bellabelpark!