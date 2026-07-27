Zoek-en-vind-avontuur Sniper Dan verschijnt in september voor de Switch

Uitgever PQube en ontwikkelaar Denki onthullen dat Sniper Dan op 17 september digitaal uitkomt voor de PlayStation 5, Xbox Series, pc en Nintendo Switch. Alleen voor de PS5 verschijnt er ook een fysieke uitgave van dit gezinsvriendelijke zoek-en-vind-avonturenspel. De game gaat €12,99 kosten en is al te vinden in de Nintendo eShop. Dus mocht je na het lezen en bekijken van de aankondigingstrailer enthousiast geworden zijn, dan kun je hem direct aan je wensenlijstje toevoegen.

Volgens de makers is Sniper Dan een zoek-en-vind-spel zoals geen ander. Spelers kruipen in de huid van klusjesman Dan, gewapend met een betrouwbaar sluipschuttersgeweer en een scherp oog voor precisie. Dan is er niet op uit om iemand kwaad te doen; hij gebruikt zijn opmerkelijke schietvaardigheid voor het goede, om de inwoners van Clumsy County uit allerlei benarde situaties te redden. Verken kleurrijke locaties, ontdek de problemen en schiet de oplossing. Van het repareren van roestige kranen en haperende machines, tot het tegenhouden van een stelende pelikaan, er zijn genoeg grappige situaties en bizarre klusjes. Tussen de klusjes door vermaak je je met het upgraden van je geweer of het inrichten van je kantoor. Lukt het Dan met zijn trouwe gereedschap om de klus te klaren?