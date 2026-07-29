Releasedatum 9 R.I.P. sequel aangekondigd

Eerder dit jaar werd het vervolg op 9 R.I.P. onthuld voor het Westen. Vorige maand werd al duidelijk dat de game in de herfst zou verschijnen. Nu heeft uitgever Idea Factory International aangekondigd wanneer de game zal verschijnen. De releasedatum van 9 R.I.P. sequel is vastgesteld op 27 oktober 2026. De game komt zowel digitaal als fysiek uit.

Het vervolg gaat verder waar het eerste deel eindigde. Na de gebeurtenissen van 9 R.I.P. bevindt Misa zich op een kruispunt in haar liefdesleven en moet ze de gevolgen van haar daden tijdens haar tweede jaar op de middelbare school onder ogen zien. Nieuwe uitdagingen wachten op haar, afhankelijk van de keuzes die ze maakt. Zal ze hetzelfde pad blijven volgen of een compleet andere weg inslaan? Het vervolg bevat 9 complete verhaallijnen, waaronder directe vervolgen op de Hemelse en Goddelijke Eindes uit 9 R.I.P. Daarnaast introduceert het nieuwe personages en bonuscontent.

Ga jij op de releasedatum onmiddellijk 9 R.I.P. sequel kopen? Laat het ons weten in de reacties!