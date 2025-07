Nieuwe trailer voor party game Mouse Work

Er is een nieuwe trailer verschenen voor Mouse Work, de nieuwe party game die in ontwikkeling is bij dezelfde studio achter Shovel Knight Dig. De game werd in april van dit jaar aangekondigd, maar sindsdien hebben we er niets meer van gehoord. Mouse Work stond gepland voor release vlak na de release van de Switch 2, aangezien het gebruik maakt van de unieke muis-functie van de console. De game is echter nog niet verschenen, en alhoewel de trailer verschillende nieuwe gameplay elementen laat zien blijft de releasedatum nog steeds uit. De trailer kun je in ieder geval hieronder bekijken.

Waar gaat Mouse Work over?

Het is tijd om aan het werk te gaan! In Mouse Work nemen jij en tot op vier vrienden de rol aan van een stel schattige muizen die Cheddar proberen te verdienen. Met, jawel, de muis! Gelukkig voor jullie is er zat werk te vinden, de één nog creatiever dan de ander. Zo kun je bijvoorbeeld aan het werk als een kliminstructeur, waarbij je de handen van je incompetente studenten moeten begeleiden naar het volgende veilige punt. Of misschien kun je beter aan de slag als schilder, waarbij je plaatjes juist moet schilderen voordat de tijd op is. Of misschien kun je aan de slag als spion, waar je ouderwets gewoon de muis moet ontwijken.

En dat zijn maar een paar voorbeelden. Speel verschillende mini-games, waarbij je geleidelijk nieuwe vrijspeelt en oude nieuwe mogelijkheden krijgen. En alhoewel je dit alleen kunt spelen brengt de 2-4 couch co-op ook een aantal unieke uitdagingen met zich mee. Misschien zijn sommige objecten wel plots te zwaar voor één kleine muis of zit je met een touw aan elkaar vast waardoor het plots wel erg lastig wordt. Er is in ieder geval genoeg te doen!