Slopecrashers glijdt naar Nintendo Switch

Hou je van snowboarden? Hou je van multiplayer? En hou je van pinguïns (en andere dieren)? Dan past Slopecrashers misschien wel helemaal in jouw straatje. En als dat zo is, hebben we goed nieuws. Deze multiplayer-snowboardgame met dieren komt over enkele weken namelijk naar Nintendo Switch. Byteparrot heeft een releasedatum van 7 augustus onthuld. Ook hebben ze een gloednieuwe trailer uitgebracht, die je onder aan dit artikel kunt bekijken.

Het heeft even mogen duren voordat Slopecrashers eindelijk op onze Nintendo-consoles kon landen. De game werd al in 2023 aangekondigd en had eigenlijk datzelfde jaar nog uit moeten komen. Flinke vertragingen gooiden echter roet in het eten. En roet en sneeuw gaan niet samen, dus we hebben aanzienlijk langer moeten wachten. Nu de game echter eindelijk voor de deur staat, belooft deze een hoop snowboardplezier. Multiplayer is er sowieso – zowel lokaal als online – maar je kunt ook kiezen voor de campaign. Byteparrot belooft toegankelijke gameplay en een flinke dosis chaos, zoals je dat van een multiplayer-racegame mag verwachten. Je racet door 20 uiteenlopende tracks (sneeuw is optioneel) en voert daarbij de meest waanzinnige stunts uit om die comboscore omhoog te krijgen. Maar vergeet niet dat je als eerste over de eindstreep moet komen.

Slopecrashers zal digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop en gaat € 17,99 kosten.