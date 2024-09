Nieuwe video Mario & Luigi: Brothership toont verschillende eilanden

Sinds de aankondiging van Mario & Luigi: Brothership in juni 2024 hebben we niet heel veel van het spel te horen gekregen. In de tussentijd maakte we alleen kennis met de boxart en daar bleef het eigenlijk wel bij. Tot vandaag tenminste! Zojuist is er namelijk een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Nintendo of America verschenen met daarin nieuwe beelden uit de game. De video dient voornamelijk om het laten zien van de verschillende eilanden uit deze titel, maar alles is natuurlijk welkom. Mocht je de een kijkje willen nemen naar de eilanden, werp dan vooral een blik op de video onderaan dit artikel. Het enige wat we nu nog kunnen doen is wachten tot de titel op 7 november op de Switch verschijnt of natuurlijk wachten op het volgende filmpje.

In Mario & Luigi: Brothership keren onze favoriete broers terug voor een gloednieuw avontuur, dat zich onder andere afspeelt op de open zee. Echter zal je ook verschillende eilanden moeten verkennen, die variëren van tropische regenwouden tot bruisende steden. Tijdens deze reis maak uiteraard nieuwe vrienden, zoals Connie en Trufvolt, al krijg je evenals bekende gezichten uit het Paddenstoelenrijk te zien. Bovendien is het niet alleen maar ontspannen geblazen, want er staan turn-based gevechten met een dynamische twist op je te wachten!