Nieuwe website voor Prince of Persia: The Sands of Time geregistreerd en recentelijk geüpdatet

Ubisoft ging terug naar de tekentafel voor de remake van Prince of Persia: The Sands of Time. Maar na al die jaren dat we op deze heruitgave moesten wachten lijkt deze lange wachttijd nu bijna nabij. Maar de game lijkt nu niet het enige te zijn waarmee Ubisoft terug naar de tekentafel is gegaan voor deze remake. Hetzelfde lijkt nu namelijk ook aan de hand te zijn met de website van de game.

Een Reddit gebruiker onder de naam: Blue-fox-004 is het opgevallen dat er een domein voor een nieuwe website voor de game is geregistreerd en recentelijk ook geupdatet. De website is voor het laatst geupdatet op 10 december en staat nog niet live. Hierdoor speculeren mensen nu dat we de game binnenkort wellicht gaan zien in een presentatie of een losse trailer. We weten op dit moment nog niet wat de releasedatum voor de Sands of Time remake wordt, maar wie weet komt hier in de komende weken inderdaad verandering in.

Zit jij te wachten op deze remake van Prince of Persia: The Sands of Time? Laat het weten in de reacties!