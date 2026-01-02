M.A.U.S is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Het is 2 januari en dat betekent dat je vanaf vandaag aan de slag kunt met het nieuwste spel van ontwikkelaar Cascadia Games, genaamd M.A.U.S. De game is gebaseerd op klassieke 8- en 16-bit retro platformgames en gaat voor een klein bedrag over de digitale toonbank. Je hoeft er immers maar €3,49 voor neer te leggen. Wil je graag zien hoe deze titel er exact uitziet? Neem dan een kijkje naar de trailer onderaan dit artikel.

In M.A.U.S kruip je in de huid van Mechanized Assault Unity 19, een creatie van Dr. Cavor. Deze oude, maar briljante wetenschapper heeft deze mech ontworpen om een stad op de maan te beschermen tegen een aardig wat mysterieuze robots. Daarom is M.A.U.S uitgerust met een blastergeweer, die later in het avontuur geüpgraded kan worden. Gaat het jou lukken om tijdens deze reis in de ruimte alle vijanden te verslaan?