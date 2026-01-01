Fitness Boxing Persona 5 crossover geteased door SEGA

Nu het nieuwjaarsdag is, is het misschien ook tijd om een begin te maken aan je goede voornemens. En mocht je niet naar de sportschool willen dan bieden games tegenwoordig gelukkig ook genoeg oplossingen om fit en gezond te blijven. Een voorbeeld van zo’n game is de Fitness Boxing-serie. De franchise heeft nu op X een crossover geteased met de Persona-franchise. Fitness Boxing is geen onbekende als het aankomt op crossovers. Zo hadden ze deze eerder ook al met Fist of the North Star en Hatsune Miku. Bekijk hieronder de post.

Motiveert deze crossover jou om de game weer op te pakken of ben jij wel een beetje uit gebokst? Laat het weten in de reacties