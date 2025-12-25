NiGHTS is nu speelbaar in Sonic Racing CrossWorlds

Sonic Racing CrossWorlds verscheen in september en wordt volgens velen gezien als één van de beste kartracers van 2025. En hoewel de game alweer een tijdje geleden is uitgekomen wordt die nog steeds ondersteund met nieuwe content. Zo kun je vanaf vandaag spelen met NiGHTS bekend van de game NiGHTS into Dreams die in 1996 verscheen voor de SEGA Dreamcast. NiGHTS werd al een tijdje geteased door de ontwikkelaar, maar is nu dan eindelijk toegevoegd. Het karakter komt het samen met het NiGHTS Festival. Een evenement waarin je allerlei goodies en tickets kunt verdienen. NiGHTS en haar voertuig de Dream Sleeper zijn gratis toegevoegd aan de game. De game Sonic Racing CrossWorlds is nu speelbaar op Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Krijg hieronder een goede indruk van NiGHTS.

Just in time for the holidays – NiGHTS has arrived to Sonic Racing: CrossWorlds!



A special NiGHTS Festival begins tomorrow at 4:00PM Pacific!@RaceCrossWorlds is available now! pic.twitter.com/dCPN5xNWMO — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) December 25, 2025