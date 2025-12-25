Volgens Jack Black zullen Super Mario Galaxy-fans erg tevreden zijn met de nieuwe film

Volgend jaar komt dan eindelijk het langverwachte vervolg op de Super Mario Bros. Movie in de bios. Hier kijken wij als Nintendo-fans en Mario liefhebbers natuurlijk reikhalzend naar uit. En volgens Jack Black, die wederom weer de rol van Bowser speelt in de film, zullen fans van de Galaxy-games op de Wii erg tevreden zijn met deze film. In een interview met GamesRadar gaf Black aan dat hij gezworen was om de informatie geheim te houden, maar dat de film veel easter eggs bevat om fans blij te maken. Hieronder lees je wat hij exact te zeggen had:

“I am a sworn to secrecy, but there’s tons of Easter eggs, and anyone who loves that universe will be very pleased with the way that it’s been brought to the big screen.”

De Super Mario Galaxy Movie verschijnt volgend jaar op 2 april in de bios. Was jij een groot fan van de eerste film en kijk jij hier ook zo naar uit? Laat het weten in de reacties! Lees hier nogmaals wat wij vonden van de eerste film.