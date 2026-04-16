Red uit Angry Birds toegevoegd aan Sonic Racing: CrossWorlds

In maart kondigde SEGA de komst van drie nieuwe bestuurders aan voor Sonic Racing: CrossWorlds. Eén daarvan was Red uit Angry Birds, en de rode vogel is vandaag aan de race toegevoegd. Het gaat om gratis DLC die vanaf nu te downloaden is. Wat krijg je allemaal? Nou:

Red als speelbaar personage

Red’s bolide, de Super Roaster

Speciale emotes en geluiden, inclusief drie nieuwe liedjes voor de Jukebox: Go! Theme, Go! Theme (Final Lap) en Angry Birds Theme

Vanaf morgen start trouwens het in-game ‘Angry Birds Festival’, waar racers stickers, gadgets en meer kunnen verdienen. Het event loopt van 16 april om 17:00 uur PT (morgennacht voor ons) tot 19 april om 16:59 uur PT (20 april in de nacht voor ons).

Sinds de release van Sonic Racing: CrossWorlds breidt SEGA het aanbod aan personages uit met allerlei betaalde DLC en gratis updates. Goro Majima (Captain Majima) uit Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, en Arle van Puyo Puyo zijn de volgende gratis DLC’s waar spelers naar kunnen uitkijken. Wanneer precies zullen we ongetwijfeld binnenkort van SEGA gaan horen. Geniet nu vooral van Red, veel raceplezier!