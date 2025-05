Nintendo deelt details over ouderlijk toezicht voor GameChat op de Switch 2

De Nintendo Switch 2 lanceert met een nieuwe functie om online te gamen. Dit kan daar via de speciale GameChat. GameChat fungeert als een soort variant van Discord’s voice chat, maar dan ingebouwd in je Nintendo console. Via GameChat kun je tijdens het online gamen met de mensen in je vriendenlijst praten. Maar naast enkel praten biedt GameChat ook de mogelijkheid om je gezicht te filmen tijdens het gamen met een speciale camera. Nintendo heeft nu op hun website gedeeld welke restricties ouders hun kinderen allemaal kunnen opleggen tijdens het gebruiken van deze service. Één van de restricties is dat ouders voor iedere Video Chat sessie van hun kind goedkeuring moeten geven voor ze kunnen beginnen. Een andere optie is dat ouders kunnen bepalen dat hun kind alleen kan video chatten met vriendenlijst vrienden die zij hebben goedgekeurd.

