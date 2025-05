Maseylia: Echoes of the Past aangekondigd voor de Switch 2

Ontwikkelaar Sol Brothers heeft Maseylia: Echoes of the Past aangekondigd, een 3D platforming metroidvania. De game staat momenteel op de planning voor Steam en een aantal consoles, waaronder de Switch 2. Wanneer de game zal verschijnen is helaas nog niet bekend, alleen dat het ergens in 2026 zal zijn. Hieronder kun je alvast een gameplay trailer bekijken. Deze is wel in het Frans.

In Maseylia: Echoes of the Past ga je op een epische reis door een techno-organisch labyrint, welke bestaat uit meerdere biomes. Vind geheime gangen en paden, geheimen en vind krachtige vaardigheden waardoor je reis makkelijker wordt. Jij besluit zelf waar je pad heengaat in deze prachtige dichtbegroeide wereld, waarbij je vergeten ruïnes zult ontdekken en de ongetemde wezens die hierin dwalen zult moeten bevechten. Met een boel unieke vaardigheden, zoals de 360 graden dash, phasic transformation waarmee je door vaste voorwerpen kunt heen bewegen en de mogelijkheid om water te manipuleren zul je de altijd veranderende wereld kunnen overleven.