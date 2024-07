De Nintendo eShop hoogtepunten van juni

Welke games heb jij in juni gekocht?

Het is weer tijd voor de beste games van de vorige maand. In juni zaten daar flink wat mooie parels bij. Benieuwd over welke hoogtepunten het gaat?

Een game die op Zelda lijkt

In de eShop-hoogtepunten van juni zet Nintendo een aantal games in de spotlight. Daar mogen grote games als Super Monkey Ball Banana Rumble en Luigi’s Mansion 2 HD natuurlijk niet ontbreken. Echter zien we ook games als Metal Slug Attack Reloaded en Tchia langskomen. Laatstgenoemde is een game die misschien snel vergeten zal worden.

In de game Tchia reis je het op waarheid gebaseerde gebied, Nieuwe-Caledonië rond om op zoek te gaan naar de vermiste vader van Tchia. Met gameplayelementen uit The Legend of Zelda-games en Animal Crossing lijkt dit een veelbelovende titel te kunnen worden. Binnenkort lees je er alles over in onze review over de game. Geniet tot die tijd van onderstaande beelden van Tchia en natuurlijk van alle andere hoogtepunten.

Welke game heb jij in je bezit of wil je binnenkort gaan aanschaffen?