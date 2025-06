Nintendo deelt Japanse overview trailer van Welcome Tour

De Switch 2 verschijnt al in 4 dagen. Dat betekent dat hun interactieve handleiding Welcome Tour ook bijna verschijnt. Om die reden heeft Nintendo nu een overview trailer van de game gedeeld. In deze trailer krijg je een goed beeld van het spel. In de trailer zien we verschillende minigames, waaronder het ontwijken van stekelballen, het raden van framerates en het mikken en schieten met de muisfunctie. De game geeft middels deze minigames een goed beeld van waar de Switch 2 allemaal toe in staat is. De beelden zijn hieronder te bekijken.

Ben jij ook zo hyped voor de launch van de Switch 2 op 5 juni? Laat het weten in de reacties!