Cotton Reboot! komt in oktober ook naar de Nintendo Switch 2

De remaster Cotton Reboot! is onderweg naar de Switch 2. Dat laat uitgever Clear River Games weten. Deze ‘cute ’em up’-game verscheen in 2021 al voor de OG Switch, maar vindt nu dus ook zijn weg naar Nintendo’s nieuwste console. En we weten ook al hoe en wanneer dat gaat gebeuren. De Switch 2-versie van Cotton Reboot! komt op 22 oktober uit – zowel digitaal als fysiek. Wie graag voor een fysieke uitgave gaat kan al een pre-order plaatsen via de website van Clear River Games.

In deze versie maken spelers opnieuw kennis met een van Japans favoriete schattige actiegames. Dit keer in HD of de iconische pixel-perfect graphics dankzij de HD Reboot-modus of de originele X68000-modus. Om de toon te zetten voor Cottons avontuur met haar feeënvriendin Silk, kunnen spelers bij de release van de game op Nintendo Switch 2 en PlayStation 5 kiezen voor de originele X68000-soundtrack of een remix. Makkelijk te spelen, maar moeilijk te beheersen: Cotton Reboot! is een absolute aanrader voor zowel ervaren spelers als nieuwkomers. Hieronder vind je de aankondigingstrailer van de PlayStation 5 en Switch 2-release.

Is deze Switch 2-versie van Cotton Reboot! een game voor jou?