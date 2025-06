[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 23

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Deltarune

Prijs in de Nintendo eShop: €23,99 – 4 juni 2025

Deltarune is het spirituele vervolg op de extreem populaire RPG Undertale, een game waarin je erg ver kwam door alles vredelievend te benaderen in plaats van met ze te vechten (andersom ook, maar dat terzijde) Veel van de gameplay is hetzelfde en zelfs bekende personages zul je weer tegenkomen, al zitten ze hier wel in een compleet andere omgeving dan Undertale. Zo speelt deze game zich bovengronds af in plaats van onder een berg, en lijken de personages zich ook niets te herinneren van die wereld. Of misschien wel?

Er is veel onduidelijk, maar dat maakt het juist zo interessant! Jij volgt Kris en zijn vrienden die avonturen beleven in Dark World, een Realm die zich telkens op andere plekken lijkt te manifesteren. Zij zouden helden zijn die de balans tussen licht en donker moeten bewaken, maar hoeveel is daar van waar? Net als Undertale zitten er veel verschillende lagen in dit verhaal en nog meer geheimen, welke zich hoofdstuk na hoofdstuk blootleggen. Hoofdstuk 1 en 2 zijn momenteel uit, en zijn gratis te downloaden in de Nintendo eShop. De twee nieuwste delen zijn nu betaald, al heeft Toby Fox wel aangekondigd dat deze titels cross-buy zijn: Koop je voor de Switch 1 dan krijg je de Switch 2 versie ook, en vice versa.

Rune Factory: Guardians of Azuma

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 5 juni

Rune Factory: Guardians of Azuma is het volgende deel in de langlopende Rune Factory series. Kort samengevat zijn het Farming sims met meer combat, al gooit Guardians of Azuma daar ook wat andere genres bij in de mix. De game speelt zich af in het fictieve land Azuma, waar het momenteel niet zo goed gaat. Door een reeks calamiteiten zijn de runes uit deze wereld verdwenen, waardoor ook goden zijn verdwenen en het land in verval is geraakt. Jij speelt een Earth Dancer, waardoor jij onder andere de krachten van de natuur kunt oproepen om eten te verbouwen en je dorpje op te zetten. Het is aan jou om de goden te doen terugkeren, de blight terug te dringen en de wereld en zijn dorpen weer te laten opbloeien. Uiteraard is het geen Rune Factory-game zonder wat combat en ook daar is geen gebrek aan in deze titel. Je vecht tegen talloze monsters, maar je krijgt zelfs de mogelijkheid om sommige monsters weer terug in mensen te veranderen.

Ashwood Valley

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 5 juni

Ashwood Valley is een cozy farming game met een magische twist. Je volgt het verhaal van een broer en zus, Draco en Luna. Aan het begin van de game zijn deze magische spreuken aan het oefenen, wanneer er voor hun ogen een portaal opent. Na al hun moed verzamelt te hebben stappen ze beiden door de portaal, waarna ze zich in een verlaten en vervallen huis bevinden. Op dit moment zul je moeten besluiten met welke van de twee je dit avontuur wilt aangaan… want de ander veranderd plotseling in een kat! Het is aan de overgebleven broer of zus de taak om Ashwood Valley te verkennen en een manier te vinden om deze vervloeking te breken.

Daarvoor moet je echter wel bij het begin beginnen. Knap het huisje op, vind verloren gereedschap en maak een mooi plekje voor jezelf om te leven. Bevriend de lokale bevolking: van de chocolade-liefhebbende burgemeester tot Mr. Olaf de oude visser die je uren kan vermaken met zijn verhalen. Tot slot zul je de vreemde dieren in de buurt kunnen bevriende, iets wat je nodig zult hebben om hun unieke kanten te kunnen zien. Ooit van paddenstoel-kippen of aardbei-koeien gehoord? Maar om deze vreemde dieren beter te leren kennen heb je wel voedsel nodig…voedsel wat je zelf zult moeten zaaien, verzorgen en oogsten. Deze magische plek vraagt erom om goed onderzocht te worden, en je zult alle zeilen bij moeten zetten als je ooit je broer/zus weer terug wilt toveren.

Wat verder verschijnt in de week van 2 tot en met 8 juni

4 juni – Phantom Kiosk

4 juni – Narcissus

4 juni – Bunny Cubed

5 juni – Rune Factory: Guardians of Azuma – Digital Deluxe Edition

5 juni – Rune Factory: Guardians of Azuma – Super Digital Deluxe Edition

5 juni – Bumblebee: Storm of Friendship

5 juni – Nurilogy 1000

5 juni – If y0u’re a gh0st ca11 me here!

5 juni – Carrier deck

5 juni – Picross: Juufuutei Raden’s Guide for Pixel Museum

5 juni – Natsume’s Book of Friends

5 juni – Q with Vtubers

5 juni – Animaldon!

5 juni – Cybercorp

5 juni – Convenant of Solitude

5 juni – Hidden Cat Outlaws

5 juni – EGGCONSOLE ‘Mugen No Shinzou’ PC-8801

5 juni – Play&Learn Kids Mini-Game Collection

5 juni – Find it! Brain Training Challenge

5 juni – Ninjarevenger

5 juni – Puzzel & Kleuren: Spellen voor Kinderen

5 juni – Tales from the Arcade: Starship Murder

5 juni – Cryken Part 3

5 juni – Korean Drone Flying Tour: Han River

5 juni – Ashwood Valley

5 juni – Cyber Love Story

5 juni – Fairy Whale

5 juni – Horrorillo Brainrotillo

6 juni – Vege Bubble Shoot – Super Edition

6 juni – Duck Life 9: The Flock

6 juni – Ping Pong Up

6 juni – Inkventure

6 juni – Masters Pool

7 juni – 9 in 1 sports Games Mage Collection

7 juni – Puff Up

7 juni – Puff Up & 9 minigames

