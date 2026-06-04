Denshattack vertraagd, verschijnt maand later

In maart van dit jaar werd Denshattack aangekondigd, een soort van skate-game waarin je een trein bestuurt. De game stond gepland voor release op de Nintendo Switch 2 op 17 juni, maar deze datum gaat het helaas niet halen. Ontwikkelaars Undercoders gingen niet op in de specifieke reden achter de vertraging, alleen dat het meer tijd nodig had om het ‘de beste ervaring mogelijk’ te maken. Gelukkig is een nieuwe releasedatum wel meteen gegeven. Denshattack zal nu op 15 juli verschijnen. Vergeten hoe deze game eruit ziet? Voor het gemak hebben we hieronder wederom de trailer toegevoegd.

In Denshattack rijd je met een acrobatische trein door een kleurrijke en futuristische variant van Japan. Dit klinkt misschien niet heel spannend, maar om punten te verdienen moet je stijlvolle tricks uitvoeren en dat is niet het enige. Er staan immers ook eindbazen op je te wachten die je moet zien te verslaan. Dit alles doe je met maar één doel: de rails uit de klauwen van een slechte megacorporatie houden!