Switch 2-versie van System Shock 2: 25th Anniversary Remaster beschikbaar

Vorig jaar juli verscheen System Shock 2: 25th Anniversary Remaster van Nightdive Studios digitaal voor de Nintendo Switch. Voor wie een Switch 2 in zijn/haar bezit heeft en deze moderne remaster van de FPS/RPG klassieker graag optimaal wil spelen is er nu goed nieuws. Er is namelijk een Switch 2-versie van de game uitgekomen! Die is voor €27,99 in de Nintendo eShop verkrijgbaar. Maar wie er snel bij is betaalt tot 22 juni de aanbiedingsprijs van €16,79. Mocht je de Switch-versie al gekocht hebben, dan kun je een gratis upgradepack downloaden. De Switch 2-editie biedt verbeterde resolutie, een hogere beeldsnelheid en ondersteuning voor muisbesturing.

Het origineel – System Shock 2 – stamt alweer uit 1999. Voor deze remaster zijn alle filmpjes, texturen, personages en wapenmodellen flink verbeterd. Verder is de co-op-multiplayer onder handen genomen. Daarnaast zijn er tal van andere verbeteringen aanwezig die de game een stuk moderner laten aanvoelen. Het verhaal van System Shock® 2: 25th Anniversary Remaster speelt zich af in het jaar 2114. Jij ontwaakt uit een cyro slaap aan boord van het FTL ruimteschip Von Braun, maar kunt je niet herinneren wie of waar je bent. Helaas merk je al snel dat er iets verschrikkelijks mis is, aangezien hybride mutanten en dodelijke robots de hallen patrouilleren. SHODAN, een rogue AI die de mensheid wil uitroeien blijkt het schip over te hebben genomen, en het is aan jou om haar te stoppen. Doorzoek de gangen van het verlaten schip en ontrafel het gruwelijke lot van de Von Braun en haar bemanning.

Ga jij voor de Switch 2-editie van System Shock 2: 25th Anniversary Remaster?