Desolus aangekondigd voor de Nintendo Switch 2

Desolus, de nieuwe titel van de bedenker van Outer Wilds, komt naar de Nintendo Switch 2. Dat is eerder vandaag aangekondigd. De game is een first-person puzzel avontuur waarin spelers Escher-geïnspireerde puzzels proberen op te lossen. Dit gaat al gauw de complexe kant op, aangezien spelers gebruik moeten maken van zwarte gaten en tijdreizen om een gefragmenteerde wereld te herstellen. De game moet ergens in het derde kwartaal van dit jaar verschijnen. Een trailer is al wel verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

In Desolus verken je een prachtige Gotische wereld, terwijl deze zich te midden een alles verwoestende cataclysme bevind. Los creatieve en artistieke puzzels op vol Escher-achtige architectuur, welke tijd overschrijden. Werk samen met een mysterieuze bewaker en zijn alter ego om een diepgaand verhaal op te lossen en de stad te redden voordat hij volledig verwoest is. Hop tussen dimensies in en manipuleer zwarte gaten om trappen, doorgangen en zelfs complete ruïnes te transporteren van één versie van de stad naar een andere. De game zal daarnaast 29 talen ondersteunen, waaronder Nederlands.

