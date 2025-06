Music Drive: Chase the Beat komt naar de Nintendo Switch

QUByte Interactive en Salve Games hebben aangekondigd dat Music Drive: Chase the Beat in de herfst naar de Nintendo Switch komt. In deze actievolle rhythm-racer stap je in de schoenen van Tina en Tunner. Zij is een meesterlijke getaway driver, hij een sharpshooter met perfecte timing. Samen vormen ze een krachtig duo in hun missie om gestolen harde schijven vol onuitgebrachte muziek terug te veroveren.

Met een originele soundtrack van de Braziliaanse rapper NP Vocal, opvallende polygonale visuals en razendsnelle gameplay combineert Music Drive: Chase the Beat muziek, actie en snelheid tot een energieke mix. Verwacht knallende achtervolgingen, flitsende shootouts en ritmische uitdagingen terwijl je door levendige, door street culture geïnspireerde werelden raast. Onderweg ontwijk je kogels, scheur je door neonverlichte steden en neem je het op tegen vijanden die koste wat kost de muziek in handen willen houden. Of je nu houdt van knallende actie of meeslepende muziek: Music Drive neemt je mee op een razendsnelle rit vol stijl en energie.

wie zou jij achter het stuur zetten? Laat het weten in de reacties en bekijk hieronder alvast de trailer!