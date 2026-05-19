Nintendo kondigt nieuwe mobiele titel Pictonico! aan

Het is weer eventjes geleden, maar Nintendo komt binnenkort met een gloednieuwe game voor smartphones. Pictonico moet op 28 mei verschijnen en is een collectie aan minigames waarvoor je je camera moet gebruiken. Deze game moet beschikbaar komen voor zowel iOS als Android.

Met Pictonico! speel je verschillende soorten minigames die gebruik maken van foto’s die je maakt. Van de totaal 80 minigames zijn er een aantal gratis, maar voor de volledige set moet je betalen. Hoeveel het kost is op dit moment nog niet bekend. Van de games kun je gekke opdrachten verwachten die ergens aan WarioWare doen denken. Zo kun de mond van iemand op en neer bewegen om iets op te eten, een lollie voor een baby’s mond houden of iemand ontdoen van krabben.

Op het moment van schrijven is er nog geen Europese trailer, deze zullen we later toevoegen. Hieronder staat wel al de trailer uit Japan. Van de officiële site is af te leiden dat de game ook in het Nederlands beschikbaar komt.