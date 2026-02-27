Pokémon Go All Out Event zal volgende week plaatsvinden

Pokémon Go Tour Kalos is nog niet eens geweest (dat is dit weekend), maar een volgend event voor Pokémon Go is al aangekondigd. Volgende week van 7 maart 12:00 tot en met 9 maart 19:59 zal het Pokémon Go All Out event plaatsvinden. Dit als einde van een week lange viering van de 30ste verjaardag. Een beperktere viering is echter al actief vanaf dinsdag 3 maart 10:00

In deze viering moeten zo goed als alle Pokémon die ooit te vangen zijn geweest terugkeren naar de game. Zo zijn er weer raids met onder andere Mewtwo, maar ook andere Legendary Pokémon en Ultra Beasts keren terug. Naast het terugkeren van verschillende Pokémon zal er ook weer een Go Pass actief worden die je bij genoeg punten een Mewtwo zal geven. Ook zal er weer een betaalde versie zijn.

Benieuwd naar alle bonussen? Dan kun je dat zien op deze pagina. Ook kun je nu al via deze link een speciale bonus voor de Go Tour Kalos krijgen.