Pokémon Champions heeft een releasemaand

Pokémon Champion is een aankomende game van Pokémon waar alles draait om de klassieke gevechten. De game werd alweer een flinke tijd geleden aangekondigd, maar moet nu dan echt binnenkort verschijnen. Tijdens de Pokémon Presents eerder vandaag heeft The Pokémon Company onthuld dat de game in april moet verschijnen.

Tenminste dat is voor de Nintendo Switch-versie. Mocht je het op je smartphone willen spelen dan heb je no te wachten tot later in het jaar. Natuurlijk is het voor Switch 2-eigenaren ook te gebruiken door middel van backwards compatibility. Wat uniek is aan deze game is niet alleen dat het de wereldkampioenschappen van Pokémon zal overnemen betreffende de videogames, het zal ook nog eens verschillende mechanics tegen elkaar laten vechten.

Verder zul je de game moeten kunnen spelen zonder toegang tot andere games, maar kun je via Pokémon Home wel je oude Pokémon overzetten naar het spel.