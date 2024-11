Nintendo LEGO-sets zijn in de aanbieding bij de My Nintendo Store

LEGO-fans opgelet, want de My Nintendo Store heeft mooie kortingsacties voor je klaar zijn als het gaat om LEGO-sets! Hoewel er een aantal sets in de aanbieding zijn, springen er twee wel echt bovenuit. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan de LEGO-set Super Mario World: Mario en Yoshi. Deze kost nu namelijk €90,99 terwijl de set normaal gesproken voor een bedrag van €129,99 over de toonbank gaat. Mocht je stiekem meer fan van The Legend of Zelda zijn, lees dan vooral verder.

De LEGO-set The Legend of Zelda – Grote Deku-boom 2-in-1 is immers ook in de aanbieding. Deze TLoZ-set kost nu tijdelijk €209,99, terwijl de adviesprijs normaal gesproken €299,99 is. Dat betekent dus dat je nu maar liefst 90 euro korting krijgt! Wist je eigenlijk al dat je twee verschillende varianten van de Deku-boom kunt bouwen met deze set? Als je een kijkje wilt nemen naar alle aanbiedingen van de My Nintendo Store, klik dan hier.

Hieronder kun je zien hoe de sets eruitzien!

Zoals je hebt kunnen zien staan er een aantal linkjes in dit artikel. Graag zijn wij hier transparant over. Sinds kort werken wij samen met de officiële My Nintendo Store. Dat betekent dat de links waarop je kunt klikken in dit bericht affiliate links zijn. Dat betekent dat als je een aankoop doet via één van de links, dat wij dan een klein percentage van het bedrag krijgen. Dit kunnen we vervolgens investeren in Daily Nintendo. Het kost jou als lezer uiteraard niets extra’s en de prijs blijft dus hetzelfde. Als je meer te weten wilt komen over affiliate links, dan kun je daarover hier meer lezen. De links gaan naar de Nederlandse website, al kun je vanaf hier ook naar België bestellen.