[Gerucht] LEGO Icons krijgt dit jaar een Mario Kart set

LEGO Icons is al jaren een speciale lijn van LEGO. Deze lijn bestaat uit onder andere gebouwen en voertuigen en zijn gericht op een oudere generatie. De sets zijn gemaakt speciaal voor volwassenen en bestaan meestal uit flink wat blokjes. Een specifieke line-up binnen de reeks zijn auto’s, maar hoewel die tot nu toe vooral focussen op echte auto’s lijkt er een aan te komen van Mario Kart. Dit volgens een leaker op Instagram, lego_minecraft_goat. Deze leaker deelde het in zijn verhalen, iets wat vervolgend door Brick Fanatics is opgepakt.

Het zou de eerste keer zijn dat Nintendo voorbij komt met een Icons set. Eerder zijn er wel 18+ sets geweest zoals de NES, Mario & Yoshi en het vraagtekenblok, maar deze waren nooit een onderdeel van Icons. De set van Mario Kart moet in juli dit jaar verschijnen en zou $ 169,99 moeten gaan kosten. In euro zal dit ongeveer 1:1 omgerekend worden waarschijnlijk. Hoeveel steentjes en welk design het zou worden is onbekend.

Eerder dit jaar verschenen de eerste sets van Mario Kart van LEGO. Zo zijn er sets van Donkey Kong, de Baby racers en een Yoshi. De volledige line-up zie je hieronder.

