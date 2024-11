Shiny Rayquaza in Tera Raid Battle-event in Pokémon Scarlet & Violet

Komend weekend vindt de tweede ronde van het Tera Raid Battle-event met Torterra in Pokémon Scarlet en Violet plaats. Zojuist is er voor de periode daarna een hoop leuks aangekondigd. Shiny Rayquaza zal namelijk zijn opwachting maken tijdens een speciaal Tera Raid Battle-event. Dit zal van 20 december tot en met 5 januari 2025 gehouden worden. Tijdens die periode kan je proberen Rayquaza die een Dragon Tera Type zal hebben te verslaan. Als dat lukt, dan kan je hem eenmaal per savefile vangen. Het zal gaan om een 5-star Tera Raid, dus zorg alvast voor een goede Pokémon.

Daarnaast zullen er ook Mass Outbreaks en andere Raids zijn vanaf 29 november 2024. Hieronder een kort overzicht:

29 november tot en met 5 december: Corviknight en Bellibolt zullen in 5-star Raids te vinden zijn. Tinkatink zal in Paldea te vinden zijn in Mass Outbreaks en er is een kans op Ferocious Mark.

6 december tot en met 12 december: Azumarill en Clodsire zullen in 5-star Raids te vinden zijn. Wooper zal in Kitakami te vinden zijn in Mass Outbreaks en mogelijk de Absent-Minded Mark hebben.

13 december tot en met 19 december: Annihilape en Kingambit komen in 5-star Raids voor. Girafarig komt in Mass Outbreaks voor in Blueberry Academy en kan mogelijk een Intellectual Mark hebben.

29 november tot en met 5 januari 2025: Chansey zal te vinden zijn in Mass Outbreaks in Paldea.

