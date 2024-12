Nintendo Music heeft geheime nummers?

Op dinsdag verscheen de muziek van Splatoon 2 op Nintendo Music. De soundtrack van meer dan 100 nummers en ruim 3 uur luisterplezier bevat alles van het basisspel en de Octo Expansion. Nu blijkt dat er van Splatoon 2 in ieder geval vijf nummers op de dienst staan die je niet zomaar vindt. In elk geval op het moment van schrijven zijn deze nummers niet te vinden in het volledige album en ook andere playlists lijken ze niet te hebben.

Je kunt ze wel terugvinden door ze op te zoeken met de search-functie. Als je bijvoorbeeld “January 2017 Trailer” zoekt, verschijnt het nummer. Ook gedeeltelijk de titel zoeken helpt. Het is mogelijk een fout van Nintendo om ze niet aan het album te hebben toegevoegd, maar het laat je denken: zijn er niet meer nummers van andere games die ook verborgen zijn?

Mocht je benieuwd zijn naar de vijf nummers. Dan heb ik een playlist gemaakt met de nummers en die kun je hier openen (hiervoor is wel de applicatie nodig op het apparaat waar je de link opent).