Nintendo president Shuntaro Furukawa belooft voldoende Switch 2-consoles op release

Wie bang is dat het lastig wordt om een Switch 2 op de kop te tikken rond de release kan gerust ademhalen. Nintendo president Shuntaro Furukawa heeft aangegeven dat er voldoende exemplaren zullen zijn om aan de vraag te voldoen. Hiermee lijken taferelen zoals onder andere bij de Playstation 5 destijds niet te gaan voorkomen. Furukawa liet dit weten tijdens de meest recente aandeelhoudersvergadering. Nintendo wil voorkomen dat er een situatie ontstaat zoals destijds bij de Switch. Consoles werden destijds voor hogere prijzen doorverkocht door ‘scalpers’. Met de launch van de Nintendo Switch 2 wil Nintendo dit koste wat het kost voorkomen:

“There was a time when (the Switch) was in short supply and there was a lot of reselling. It is important that we have enough units to meet demand, and we are proceeding with preparations for the release.”