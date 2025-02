Nieuwe Super Mario Kart iconen beschikbaar voor NSO

Er zijn weer nieuwe iconen beschikbaar voor Nintendo Switch Online-abonnees en wel die van de SNES klassier uit 1992: Super Mario Kart! Ze zijn te verkrijgen tot 3 maart. Dus dat geeft je een paar weken de tijd om ze te verzamelen. Dit doe je via de SNES app op NSO en daar de klassieke Super Mario Kart-game op te starten.

De iconen zijn zoals gewoonlijk weer te claimen met je platina-punten. Er zijn zeven personages te verkrijgen, die elk 10 platina punten kosten. En het mooie is dat door het opstarten van de game je direct al 50 platina punten verdient. Daarmee kun je dus alweer 5 personages scoren. Vanaf vandaag tot 3 maart 2025 kun je je slag slaan.

Benieuwd om welke zeven personages het gaat? Bekijk dan onderstaande teaser die via ‘NSO icons alert’ op X is gedeeld:

Play & Redeem: New #NintendoSwitchOnline icons based on Super Mario Kart are here! They'll leave on March 3rd. #NintendoSwitch pic.twitter.com/DaqH7VRdQ2