Onimusha 2: Samurai’s Destiny komt later in 2025 naar de Nintendo Switch

In Capcom’s Spotlight gisteravond was een van de verrassingen toch wel de aankondiging dat ook van het tweede Onimusha deel een geremasterde versie naar verschillende consoles gaat komen. Onimusha 2: Samurai’s Destiny zal later in 2025 verschijnen op o.a. de Nintendo Switch. Onderaan dit bericht kun je de aankondigingstrailer bewonderen.

A remastered version of Onimusha 2: Samurai's Destiny is coming in 2025. https://t.co/kTMJhkrjrj — Capcom USA (@CapcomUSA_) February 4, 2025

Onimusha 2: Samuarai’s Destiny kwam oorspronkelijk uit in 2002 voor de PlayStation 2. Het is een actie-avonturen game dat zich afspeelt in Middeleeuws Japan. Het verhaal draait om protagonist, Jubei Yagyu, wiens missie het is wraak te nemen op krijgsheer Nobunaga Oda. De sinistere krijgsheer is namelijk verantwoordelijk voor het elimineren van de Yagyu clan. Jubei moet het opnemen tegen een demonen leger. Tijdens zijn missie leert hij over zijn ‘oni’ erfenis waardoor hij speciale krachten verkrijgt. Op de officiële website voor de game staat een korte beschrijving van wat we van de remaster mogen verwachten. De game is ‘een geremasterde versie van het verhaal van Jubei Yagyu’s wraak, die de setting en gameplay-elementen van het origineel behoudt’. Maar ook nieuwe functies en zogenaamde QoL verbeteringen doorvoert, ofwel meer gebruikersgemak.

Ook het eerste deel uit 2001, Onimusha: Warlords, is op de Switch te spelen. De geremasterde Switch port verscheen in 2019 en is te verkrijgen via de Nintendo eShop. Tot en met 23 februari is deze game trouwens in de aanbieding voor €9,99 (50% korting). Onimusha 2: Samurai’s Destiny is de sequel, maar volgens Capcom ook losstaand te spelen.

Heb jij Onimusha: Warlords gespeeld? En kijk jij uit naar de geremasterde versie van Onimusha 2: Samuarai’s Destiny? Laat het ons weten in de reacties!