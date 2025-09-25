Nintendo shadowdropped een nieuwe Fire Emblem-game, Fire Emblem Shadows voor smartphones

Eerder deze maand kondigde Nintendo nog een gloednieuwe Fire Emblem aan voor volgend jaar. Hoewel we nog even moeten wachten op Fire Emblem: Fortune’s Weave is er gloednieuwe game onthuld vandaag en is ook al meteen te downloaden voor iOS en Android. Voor Android kun je hier klikken. Voor Apple kun je hier terecht.

De game is een gloednieuwe game die real time strategie samenvoegt met social deduction. De eerste trailer laat je mogelijk denken aan een soort Weerwolven van Wakkerdam. Het spel combineert hiervoor klassieke grid-based gameplay. Van je team zijn er twee personages aan de kant van het licht, maar één is juist van de duistere zijde. Je weet alleen niet welk personage wat is en zo maakt jouw keuze een verschil.

Echt goed laat de trailer de gameplay niet zien, maar gelukkig is de game gratis te downloaden dus zeker de moeite waard om even te kijken.