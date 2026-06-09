Nintendo Switch Sports Resort aangekondigd voor Switch 2

Tijdens de Nintendo Direct van vanmiddag, die je hier kunt terugkijken, werden er velen aankondigingen gedaan. Van een heuse remake van Ocarina of Time tot een bijzondere verschijning van Kingdom Hearts 4. halverwege de show werd ook de game: Nintendo Switch Sports Resort uit de doeken gedaan. Het betreft een vervolg op de game Nintendo Switch Sports die in 2022 verscheen voor de originele Switch. De game bevat 12 verschillende minigames. In de trailer zagen we een paar sporten die ook al in Switch Sports zaten namelijk volleybal en tennis, maar hiernaast zagen we ook tafel tennis, tennis en werd er uitgebreid stilgestaan bij duimworstrellen. Bekijk de trailer hieronder nog eens terug. Switch Sports Resort verschijnt op 22 oktober exclusief voor de Switch 2. Ga jij hem halen? Laat het weten in de reacties!