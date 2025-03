Nintendo Today onthult uit het niets releasedatum van The Legend of Zelda live-action film

Nintendo Today onthult uit het niets releasedatum van The Legend of Zelda...

Nintendo Today is gisteren verschenen na de Nintendo Direct. Deze nieuwe app moet je dagelijks op de hoogte houden van Nintendo-nieuws en evenementen. Opvallend is dat ze vooralsnog exclusief (geen andere meldingen op social media of persberichten) de releasedatum van de live-action film van The Legend of Zelda hebben onthuld.

Volgens een korte teaser in de applicatie, hieronder het einde van te zien, zal de film op 26 maart 2027 moeten verschijnen. Of dat een wereldwijde release is of beperkte gebieden is op dit moment niet bekend. Ook is er nog niets bekend over de cast of het verhaal.