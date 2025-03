RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army aangekondigd

Atlus heeft RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army aangekondigd voor de Nintendo Switch. Deze geremasterde versie brengt de klassieke actie-RPG uit de Shin Megami Tensei-reeks terug met verbeterde graphics, vernieuwde gameplay en extra content. De game staat gepland voor een release in 2025.

Spelers kruipen opnieuw in de huid van Raidou Kuzunoha XIV, een demonische detective in het Taisho-tijdperk van Japan, met zijn trouwe kat Gouto aan zijn zijde. Terwijl Raidou de waarheid achter verdwijningen ontrafelt, ontdekt hij een sinister complot dat de hele stad dreigt te verwoesten. Een geheimzinnige militaire organisatie voert experimenten uit met verboden krachten, wat leidt tot de opkomst van een mechanisch leger zonder ziel. Om deze dreiging te stoppen, moet Raidou samenwerken met onwaarschijnlijke bondgenoten en zijn demonische krachten tot het uiterste drijven. Het summonen en bevechten van demonen speelt een cruciale rol, en deze remaster voegt verbeterde AI, aangepaste moeilijkheidsgraden en quality-of-life-updates toe om de ervaring te verfijnen.

