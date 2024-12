Nintendo viert ook pakjesavond

Het perfecte cadeau van Sinterklaas is natuurlijk een leuke Nintendo-game of niet? Heel misschien neemt de Sint zelfs wel een Nintendo Switch mee?

Geniet van pakjesavond

Naast Nintendo wensen wij jullie als redactie natuurlijk ook allemaal een gezellige pakjesavond. Hopelijk zitten daar prachtige cadeau’s bij. Je kunt daarnaast nog de hele maand leuke prijzen winnen bij ons. Heb je al meegedaan? Nintendo hoopt in ieder geval dat in één van de pakjes Super Mario Party Jamboree verscholen zit. Deze game is de perfecte afsluiter van pakjesavond toch? Of zijn jullie bang voor heftige ruzies.

Wij horen natuurlijk graag wat jullie van de Sint hebben gekregen! Laat het weten in de reacties.