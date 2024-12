Mark of the Deep komt in januari naar de Switch

Afgelopen juni werd Mark of the Deep aangekondigd, een nieuwe Soulslike met Metroidvania elementen, geheel in piratenstijl. De game zou dit jaar nog naar de Switch komen, maar het lijkt erop dat het deze deadline niet helemaal gaat halen. Het bleef een lange tijd namelijk gissen naar een concrete releasedatum. Nu er een nieuwe gameplaytrailer van de game verschenen is weten we meer, al is het nog steeds niet duidelijk wanneer de game precies op de Switch zal verschijnen. We weten alleen dat het in januari van 2025 zal zijn. De trailer waarin dit werd aangekondigd kun je hieronder bekijken.

Mark of the Deep is een episch piratenavontuur met een sterk verhaal en veel soulslike en metroidvania elementen. Jij speels als Marcus “Rookie” Ramsey, die nadat het piratenschip waar hij mee voer omsloeg schipbreuk leidt op een mythisch eiland. Dit eiland werd beschouwd als een legende, maar niet alleen is het echt, het is ook nog verdraaid gevaarlijk. Verken vreemde omgevingen en bevecht abnormale wezens terwijl je op zoek gaat naar je verloren scheepsmaten. Ondertussen leert Marcus snel de waarheid: dit eiland is al eeuwenlang vervloekt. De oorspronkelijke bewoners van dit eiland hebben namelijk ooit de “Leviathan” gevangen weten te zetten, op zoek naar onsterfelijkheid. Ga jij dit mysterie ontrafelen? Met meerdere eindes is het maar de vraag of je ontsnapt van dit eiland!