De magische kookgame Magical Delicacy is met een maand uitgesteld

Een spannende combinatie van Metroidvania-lite met een kookgame!

Afgelopen maand werd onthuld dat Magical Delicacy naar de Nintendo Switch komt. Op dat moment werd er een releasedatum van 16 juli gecommuniceerd. Echter, die datum gaat niet gehaald worden. De game is wegens onbekende redenen uitgesteld naar 15 augustus. Al met al een maand later dan gepland.

De hoofdrol in Magical Delicacy is weggelegd voor Flore. Flore is een jonge heks die afreist naar Grat. Daar hoopt ze haar magische krachten te trainen, zodat ze een volwaardige heks kan worden. Eenmaal daar gesetteld werkt ze in een winkel waar ze drankjes en maaltijden verkoopt. Doordat vele inwoners daar weleens binnenlopen, leert ze iedereen kennen. Zo ontdekt ze door de verhalen dat er meer in Grat te beleven is dan ze dacht. Magical Delicacy combineert een Metroidvania-lite met een kookgame. Dus verzamel die ingrediënten, hou je eigen heksentuin bij en kook de lekkerste gerechten in deze vriendelijke en magische wereld van.

Hoe lijkt jou deze game? Ben je van plan Magical Delicacy te gaan kopen? Laat het ons weten in de reacties!