Barbie Project Friendship komt eind oktober naar de Nintendo Switch

Lukt het jou om het Community Center van Malibu Waves te redden?

Vandaag is er door Outright Games en Mattel bekendgemaakt dat Barbie Project Friendship naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Bovendien hebben we ook meteen al een releasedatum van het spel gekregen. De game verschijnt namelijk over een paar maandjes op vrijdag 25 oktober. Een aankondigingstrailer is onderaan dit artikel te bewonderen.

In Barbie Project Friendship ga je samen met jouw twee favoriete Barbiepoppen mee op een gloednieuw avontuur. Tijdens deze reis heb je als hoofddoel om het Community Center van Malibu Waves, welke trouwens wel een make-over kan gebruiken, te redden. Tijdens deze trip krijg je onder andere de mogelijkheid om fabuleuze outfits te ontgrendelen en natuurlijk ook plezier te maken door middel van verschillende activiteiten.