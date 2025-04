Onderwater sci-fi avontuur Star Diver komt naar de Switch

Take it Studio heeft aangekondigd dat hun verhalende onderwater sci-fi game Star Diver naar de Switch komt. De game is al even uit op Steam, maar moet binnenkort ook op een aantal consoles verschijnen. Een releasedatum is nog niet bekend. De game heeft op steam momenteel een aantal verdeelde reviews, en het is onduidelijk of de problemen die hierin naar voren komen aangepakt gaan worden voor de console versie. Wie benieuwd is naar deze game kan hieronder de laatste trailer bekijken.

Star Diver speelt zich af in de toekomst, in het jaar 3076 om precies te zijn. Jij neemt de rol aan van een personage dat na 387 dagen ontwaakt uit een cyroslaap. Je bevind je momenteel in de baan rond een vergeten planeet. Hier krijg je de taak krijgt onderzoek te doen naar een verdwenen research AI schip. Wat begint als een simpele missie veranderd al snel in een uitdaging om in leven te blijven, aangezien een mysterieuze kracht zich begint te bemoeien met elke keuze die je maakt.

Reis door 20 verhalende missies terwijl de AI van je schip je begeleid op je reis op deze vreemde planeet. Zoek naar de waarheid en een weg naar huis. Verken een enorme oceaan met verschillende biomes. Gebruik voor-de-hand liggende materialen gebruikt om je schip te verbeteren en nieuwe gebieden te bereiken. Vecht met AI drones, vijandige wilde dieren en reusachtige bosses, en ontdek wat er in het verleden met deze planeet gebeurd is.